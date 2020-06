Secretaria de saúde de Cambará emite nota sobre falecimento

Crédito da foto Para Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou uma Nota de Esclarecimento sobre o óbito de um paciente de 71 anos que aconteceu na noite deste domingo, 28.

No início da tarde o Comitê do município de Jacarezinho emitiu uma Nota (LEIA AQUI).

VEJA A NOTA DE CAMBARÁ NA ÍNTEGRA

Esclarecimento quanto ao óbito de COVID19 que estão retribuindo a Cambará !!! A Secretária Municipal de Saúde de Cambará expressa as mais profundas condolências à todos os familiares e amigos, e informamos que o caso está sendo averiguado pela Secretaria Municipal de Saúde e SESA, pois assim como todos ficamos sabendo do ocorrido na noite de ontem através da internet!!! Informamos que o paciente não tem nenhum comprovante de endereço no município, seu benefício também não é recebido aqui e seu Cartão SUS também não está registrado aqui , esse paciente em momento algum ingressou em nenhum posto de Saúde de nossa rede ou pronto atendimento!!! Informo que assim que tivermos informações consistentes está será repassada para população!! A única coisa que recebemos do paciente foi esse papel rasurado que segue em anexo :