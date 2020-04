Secretária diz que paciente entubado no domingo com suspeita de coronavírus permanece na UTI

Crédito da foto Para Secretária diz que paciente de Santo Antônio da Platina permanece na UTI de Jacarezinho - Antônio de Picolli/Arquivo

A secretária de Saúde do município de Santo Antônio da Platina, Gislaine Galvão, informou no início da tarde desta terça-feira (7) que o paciente de 54 anos que precisou ser entubado na noite do último domingo (5) no Pronto Socorro Municipal e depois transferido à Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Jacarezinho permanece na UTI. Segundo a secretária o caso é tratado como suspeito de coronavírus pelos médicos, que aguardam o resultado do exame feito pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

Conforme a secretária, apenas a família pode obter informações sobre o estado de saúde do paciente junto à Santa Casa de Jacarezinho e nenhuma atualização sobre o quadro clínico do homem foi repassada à Secretaria Municipal de Saúde. “Infelizmente não sabemos se o paciente melhorou ou piorou. Somente a família tem acesso a essa informação. O que sabemos é que ele ainda continua na UTI aguardando pelo resultado do exame que irá confirmar ou descartar a suspeita de infecção por coronavírus”, explica Gislaine.

A secretária disse ainda que um irmão do paciente informou aos médicos que o homem sofre crises de epilepsia e que naquela noite a situação se agravou após mais uma convulsão. Contudo, segundo Gislaine, os médicos seguiram os protocolos de avalição para suspeita de covid-19 e, após diagnosticarem sintomas da doença, entenderam necessária a transferência com urgência para a Unidade de Terapia Intensiva mais próxima e coleta de amostra para exame no Lacen.