Secretário lembra que pandemia não acabou e pede que paranaenses não facilitem ao vírus no feriado

Photo Credit To Beto Preto passou recomendações para o Feriado de Finados (Foto: Reprodução Banda B )

Em um pronunciamento divulgado à imprensa, na manhã desta sexta-feira (30), o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, pediu que a população lembre que a pandemia de coronavírus não acabou e siga todas as recomendações de higiene e distanciamento durante o Dia de Finados, especialmente nas visitações aos cemitérios, que devem começar neste sábado (31). Beto Preto lembrou que diariamente mil casos em média têm sido divulgados e o número de mortes continua alto.

Além da recomendação do uso de máscara, higiene de mãos e distanciamento social, o secretário de Saúde salientou outras recomendações dadas aos gestores de cemitérios do Paraná. “Pedimos aos gestores de cemitérios que garantam abertura dos espaços entre 31 de outubro e quatro de novembro, em horário estendido, para evitar aglomerações. A orientação é para que as pessoas façam a visita em dias diferentes. No Dia de Finados, segunda-feira dia 2, os cemitérios devem abrir entre 6h30 e 18h30, também para se manter o distanciamento social. Crianças, pessoas do grupo de risco e grávidas não devem frequentar o cemitério no Dia de Finados. Além disso, a entrada e saída, quando possível, deve ser feita por locais diferentes”, afirmou.

Beto Preto ainda lembrou dos cuidados que precisam ser tomados dentro dos cemitérios. “Ir de máscara e álcool em gel. Quando estiver lá dentro, evite de tocar em objetos e pessoas. Compre de flores com antecedência e recomendamos que não se faça a queima de vela. Está roibida qualquer estratégia que cause aglomeração. Além disso, um caso suspeito de covid-19 não deve sair de casa”, ponderou.

Por fim, o secretário de Saúde ainda recomendou que não sejam realizados missas e cultos. “Nossa recomendação é que se evite, no sentido de evitar aglomerações, porque a pandemia não acabou e confirmamos todos os dias casos e mortes de pessoas que perdem a batlalha para a covid-19”, concluiu.

Números

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira (29) mais 960 casos confirmados e 27 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 209.639 casos e 5.125 mortos em decorrência da doença. Há ajuste de caso confirmado detalhado ao final do texto.