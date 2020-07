Semana é marcada por mais restrições para conter o coronavírus

Crédito da foto Para AEN

O número de novos diagnósticos e mortes pela Covid-19 não param de crescer no Paraná. Nesta sexta-feira (03), o total de casos confirmadoschegou a 27.864, com 715 mortes em decorrência da doença no Estado. Por isso, o Governo do Estado editou durante a semana medidas mais rigorosas para conter a transmissão do novo coronavírus. Elas foram anunciadas na terça-feira (30) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Com parâmetros mais rígidos de controle da circulação de pessoas e de funcionamento de atividades econômicas, a decisão é voltada a 134 municípios de sete Regionais de Saúde, onde a evolução dos casos está mais acelerada.

A Secretaria de Estado da Saúde está reforçando o número de leitos para pacientes com Covid-19. Na quarta-feira (01), mais 27 leitosforam habilitados no Estado, 22 de UTI e cinco de enfermaria. Eles foram abertos no Hospital Universitário de Maringá, no Hospital Cruz Vermelha e na Santa Casa, em Curitiba. As ampliações fazem parte dos mais de 2.200 leitos exclusivos para atendimento da Covid-19 implantados desde o início da pandemia no Paraná.

Em pouco mais de 100 dias desde as primeiras medidas de contenção da pandemia, o Governo do Estado já investiu cerca de R$ 400 milhõesem ações de prevenção e combate ao coronavírus. São recursos aplicados na área da saúde, para ativação dos leitos e compra de insumos e equipamentos, para o pagamento do Cartão Comida Boa e compra dos alimentos da merenda escolar disponibilizados aos estudantes beneficiários do programa Bolsa Família, contratação de bolsistas para ações de controle e prevenção da doença, entre outras ações.

Confiras as medidas adotadas nesta semana

Novo decreto

O decreto 4.942/20 passou a valer na quarta-feira e é voltado para as cidades localizadas em sete regionais de Saúde: Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Região Metropolitana de Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu e Toledo. A principal medida é a suspensão das atividades não essenciais por 14 dias, prazo que pode ser prorrogado por mais 7 dias.

A regra se aplica também a shopping centers, galerias comerciais, comércio de rua, feiras livres, salões de beleza, barbearias, clínicas de estética, academias, clubes, bares e casas noturnas.

Restaurantes e lanchonetes poderão atender somente no sistema drive-thru, delivery ou take away (retirada no balcão). O funcionamento do sistema buffet nas empresas deverá ser revisto ou suspenso para evitar a circulação do vírus. A Secretaria de Estado da Saúde vai notificar os 134 municípios para a necessidade de cumprimento das normas do decreto.

Prevenção

A Secretaria da Saúde publicou duas resoluções que estabelecem medidas de prevenção e controle do coronavírus em indústrias de abatee processamento de carnes e nas igrejas e templos religiosos. No caso dos frigoríficos, todas as indústrias devem instituir um plano de contingência para prevenção, monitoramento e controle da transmissão, além do cumprirem normas do uso de equipamentos de proteção individuais, e o afastamento dos trabalhadores das atividades quando ocorrerem suspeitas ou casos confirmados. Já as instituições religiosas localizadas nas cidades afetadas pelo decreto 4942/20 deverão abster-se de promover eventos religiosos presenciais, restringindo-se apenas às versões virtuais.

Transparência

O Paraná se consolidou entre os estados mais transparentes nas contratações emergenciais para o enfrentamento ao coronavírus. A organização civil Transparência Internacional Brasil aumentou a nota do Paraná no Ranking de Transparência no Combate à Covid-19. O resultado da avaliação da entidade foi divulgado quinta-feira (25) e deu ao Estado a nota 88,61 – o que o manteve com conceito ótimo.

Crédito

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) prorrogou por até 60 dias 1.445 contratos de crédito de mais de 800 clientes, que representam o valor de R$ 1 bilhão. A prioridade da renegociação é para os contratos com micro e pequenas empresas. Logo no início da pandemia, o banco criou uma força-tarefa para agilizar os atendimentos de novos pedidos e, também, analisar possibilidades de renegociação entre os contratos vigentes.

Cultura em casa

Os espaços culturais do Governo do Estado oferecem uma série de atividades para serem aproveitadas sem sair de casa. Todas as atividades virtuais do Teatro Guaíra estão agora disponíveis em uma aba do site www.teatroguaira.pr.gov.br. O #Guaíraemcasareúne vídeos de espetáculos de balé e orquestra, criações originais para as redes sociais e oficinas do Balé Teatro Guaíra.

A Biblioteca Pública do Paraná (BPP) está com inscrições abertas para o curso online De Próprio Punho — Oficina de Leitura e Escrita, ministrado pelo professor Rafael Ginane Bezerra. As aulas acontecem ao vivo, todas as segundas-feiras, das 17h30 às 19h30, a partir do dia 13, e seguem até 9 de novembro. Para o público infantil, a BPP lançou mais um vídeo no seu canal no Youtube do projeto Hora do Conto e também mais uma edição do fanzine eletrônico Era uma Zine.

SOCIAL

Entrega da merenda

Uma nova entrega de alimentos da merenda escolar a alunos cadastrados no Bolsa Família ou em situação de vulnerabilidade social foi feita na sexta-feira (03). A medida foi adotada já no início da pandemia e beneficia 231 mil estudantes, além dos agricultores familiares que fornecem produtos para a merenda. Até o momento já foram entregues 17,9 milhões de quilos de alimentos.

Comida Boa

Moradores de Curitiba que são beneficiários do CadÚnico e não solicitaram o Cartão Comida Boa ainda podem fazer a retirada. Para saber se está entre os beneficiados basta digitar o número do CPF no site www.cartaocomidaboa.pr.gov.br ou solicitar informações pelo fone 0800-200-4150.

Para fazer o cadastro e retirar o benefício, os interessados devem comparecer em um dos cinco postos de distribuição do cartão na capital. É obrigatório apresentar documento com foto e CPF e o uso de máscara. O Governo do Estado já disponibilizou duas parcelas de R$ 50,00 no cartão, usado para a compra de produtos alimentícios nos comércios parceiros.

EPIs

O Governo do Estado começou a distribuir mais 1 milhão de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) a instituições de socioeducação e que atendem idosos em 125 municípios paranaenses. Serão beneficiadas mais 160 instituições permanentes que abrigam idosos e as 29 Unidades Socioeducativas do Estado. Os EPIs foram adquiridos pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte também enviou 2 mil máscaras de acrílico (modelo face shield) para os profissionais das cidades mais afetadas pela pandemia.

Cestas básicas

Grupos em situação de vulnerabilidade social e comunidades tradicionais do Paraná estão sendo assistidas pelo Governo do Estado. A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil contribuiu, nesta semana, com a distribuição de 12,3 mil cestas básicas a comunidades indígenas do Estado. Elas foram enviadas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e pela Fundação Nacional do Índio (Funai), após interlocução da Casa Civil.

Também foram entregues 1,5 mil cestas básicasa famílias de catadores de materiais recicláveis. A entrega foi feita pela Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social (Sudis) e a Defesa Civil, ao Instituto Lixo e Cidadania, que distribui os produtos aos catadores. Também está prevista a entrega de mais 50 mil cestas a essas comunidades.

Sine Fácil

Com as Agências do Trabalhador fechadas para o público, o aplicativo Sine Fácil facilita o acesso dos trabalhadores a vagas de emprego e permite solicitar o requerimento do seguro-desemprego, que pode ser feita pela Internet. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente pela Play Store ou Apple Store, pelo site empregabrasil.mte.gov.br ou da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. Os empregadores estão cadastrando as vagas normalmente, e os trabalhadores podem pesquisar todas as vagas abertas na sua cidade.

O QUE MAIS ACONTECEU NO ESTADO

Ciclone extratropical

O ciclone extratropical que atingiu o Sul do País na terça-feira trouxe consequências para o Paraná. A Copel precisou mobilizar 2,7 mil eletricistas para reparar os danos nas redes de energia. Quedas de árvores e postes deixaram 1,8 milhão de unidades consumidoras sem luz.

A queda de energia também prejudicou o abastecimento de água, principalmente em Curitiba e Região Metropolitana. O último boletim da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil trouxe registros de que o evento climático atingiu 83 municípios, afetando 26.369 pessoas, sendo que 11 ficaram feridas e uma morreu. 5.151 casas foram danificadas e 10 ficaram destruídas. O órgão iniciou uma campanha de arrecadação de colchões, cobertores e produtos de higiene para doar às famílias afetadas.

Troca no secretariado

O governador Ratinho Junior nomeou novos integrantes para a equipe de gestão do Estado. O deputado estadual Marcel Micheletto assume a Secretaria de Estado da Administração e Previdência e o antropólogo Mauro Rockembach será titular da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho. Houve também mudança no Detran-PR, que passa a ser comandado pelo delegado federal Wagner Mesquita.

Anel de Integração

O governador se reuniu por videoconferência com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para discutir modelagem, quantidade de lotes, prazos e obras previstas do novo Anel de Integração, que será licitado em 2021. O projeto ainda está em fase de estudos e é tocado pela Empresa de Planejamento e Logística S.A (EPL), em parceria com o IFC, braço de projetos do Banco Mundial. A reunião foi na quinta-feira (2). O programa de concessões rodoviárias do Paraná será um dos maiores do País e deve incorporar ao Anel de Integração pelo menos mais 1,3 mil quilômetros de rodovias.

Porto de Paranaguá

Os Portos do Paraná continuam a bater recordes de movimentação. Os silos públicos do Porto de Paranaguáregistraram o maior volume de embarque dos últimos dez anos. O volume de soja, em grão e farelo, somou quase 1,66 milhão de toneladas no primeiro semestre deste ano, com aumento de 67,8%, em relação ao embarcado pelo complexo em 2019, cerca de 988,4 mil toneladas.

Sarampo e Dengue

O Paraná já ultrapassou a marca de 70 dias sem novos casos de Sarampo. De acordo com o Ministério da Saúde, são necessários 90 dias sem registro de novas confirmações para que a situação de surto estadual da doença seja encerrada. A campanha de vacinação contra o sarampo teve o prazo estendido e segue até 31 de agosto, dirigida para adultos na faixa etária de 20 a 49 anos.

A Secretaria da Saúde também observou sinais de redução dos índices da dengue no Estado. Quatro municípios tiveram autoctonia excluída nesta publicação, ou seja, deixaram de apresentam casos com origem no próprio município. As cidades são Céu Azul, Engenheiro Beltrão, Icaraíma e Paranavaí.

Casas novas

Mais 92 famílias paranaenses vão terminar esta semana em uma casa própria. A Cohapar entregou a chave das moradias a 50 famílias de Fernandes Pinheiro, no Centro-Sul do Paraná, que vão morar no Conjunto Habitacional Apoema. Outras 42 famílias de Sengés, no Norte Pioneiro, também receberam a chave de sua residência. As unidades habitacionais fazem parte do programa estadual Nossa Gente Paraná.

Além disso, 110 agricultores familiares de Rosário do Ivaí, no Vale do Ivaí, receberam os mapas e memoriais descritivos de suas propriedades, uma das etapas do processo de regularização fundiária feita pelo Instituto Água e Terra (IAT).

Nova data de vestibular

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) anunciou as novas datas das provas de vestibular e do Processo Seletivo Simplificado (PSS) que estavam previstos para acontecer neste ano. O vestibular, previsto para os dias 6 e 7 de dezembro de 2020, foi adiado para 7 e 8 de março de 2021. O período de inscrições será de 01 de setembro a 29 de outubro de 2020 pelo site www.cps.uepg.br/vestibular. As provas do PSS, que seriam no dia 22 de novembro, foram alteradas para o dia 31 de janeiro de 2021. Foram abertas novas inscrições, entre 1o de agosto e 29 de setembro, pelo site www.cps.uepg.br/pss.