Serasa expande ação em última semana para consumidor pagar dívidas de até R$ 1.000 por R$ 100

A Serasa anunciou nesta terça-feira (25) o fim da ação para regularizar débitos de consumidores. Segundo a instituição, o Limpa Nome teve mais de um milhão de consumidores preocupados em quitar suas dívidas. O programa se encerra na segunda-feira (31).

A última semana do programa conta com 21 parceiros da plataforma, como Tricard, Recovery, Ativos, Itapeva, Credsystem, Avon, Pernambucanas, Casas Bahia, Ponto Frio, Anhanguera, Unopar, Pitagoras, Unime, Iuni, Uniderp, Unirondon, Unique, Hoepers, Algar, Calcard e Vivo.

Para saber se a dívida poderá ser negociada nessas condições, o consumidor precisa acessar o site do Serasa Limpa Nome: www.serasa.com.br. As informações também podem ser acessadas via aplicativo da Serasa disponível para Android e iOS.

Seguindo as recomendações das autoridades de saúde, as agências da Serasa que fornecem atendimento presencial permanecem fechadas. Porém, além do site do Serasa Limpa Nome e do app da Serasa, o consumidor também pode regularizar seus débitos financeiros pelo Whatsapp, por meio do número: (11) 98870-7025.

No dia 15 de junho, a Serasa havia iniciado uma ação de regularização de débitos. Quem tinha dívidas entre R$ 200 e R$ 1.000 pôde consultar a plataforma da empresa para quitá-las pelo valor de até R$ 100.