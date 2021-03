Sesc inicia Campanha Mesa Brasil para arrecadar alimentos

Photo Credit To Marcos Nagelstein

O Serviço Social do Comércio (Sesc) inicia em Santo Antônio da Platina mais uma edição da Campanha Mesa Brasil. O programa trata-se de uma rede de bancos de alimentos que atua contra a fome e o desperdício, e tem como principal objetivo, contribuir para a promoção da cidadania, melhorando a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A ação solidária busca amenizar os impactos da pandemia por Covid-19 e arrecadar alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza. Poderão doar, empresas, indústrias, agricultores, produtores, comerciantes e comunidade em geral.

A empresa que tiver excedentes de alimentos também poderá contribuir para o combate à fome, não permitindo que sejam descartados os alimentos. As doações podem ser entregues em qualquer uma das duas unidades Molini’s Supermercados, no Tiro de Guerra e no Sesc.

De acordo com a técnica de atividades, Mariza Degáspari Arantes, todas as doações serão direcionadas para as famílias carentes atendidas pela prefeitura – que já tem um levantamento das famílias carentes. “As arrecadações visam beneficiar o Asilo e famílias cadastradas na Assistência Social. Em 2020, a Mesa Brasil arrecadou mais de 3 mil produtos durante o ano. É uma corrente do bem. Toda doação será bem-vinda”, disse.

O Sesc também está à disposição para eventuais dúvidas sobre a campanha por meio do telefone (43) 3558-3300. “Realizamos vários tipos de campanha ao longo do ano, em prol de famílias em situação de vulnerabilidade. Entre as ações estão doações de brinquedos e agasalhos. Em 2020 conseguimos doar com ajuda da comunidade mais de 3 mil brinquedos e quase mil roupas de bebês”, enaltece.

No Paraná o Mesa Brasil Sesc conta com sete sedes, dispostas a suprir as necessidades logísticas e abrangendo o atendimento a 70 municípios.

Tudo é planejado detalhadamente para assegurar a higiene e a manutenção dos alimentos desde o momento da doação até a entrega para as entidades receptoras.