Siqueira Campos registra primeira morte por coronavirus

Crédito da foto Para Foto: Claret Coutinho/Cana Verde FM

A Secretaria Municipal de Saúde de Siqueira Campos confirmou na noite desta quarta-feira (22), a primeira morte por coronavirus na cidade.

Conforme apurou o radialista Claret Coutinho, da Rádio Cana Verde FM, a vítima é um caminhoneiro de 52 anos. Ele passou mal após retornar de viagem a Santa Catarina e, após receber atendimento médico em Siqueira Campos foi transferido para um hospital de Arapongas, onde faleceu na terça-feira (21).

De acordo com o Laboratório Central do Estado (Lacen), o paciente estava infectado por Covid-19. A informação, no entanto, ainda não aparece no boletim estadual do coronavirus desta quarta-feira, que será atualizado nas próximas horas.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que parentes e pessoas que mantiveram contato com a vítima estão sendo monitoradas.

O Norte Pioneiro contabiliza três mortes por coronavírus (Quatiguá, Bandeirantes e Siqueira Campos).