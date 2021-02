Siqueira Campos retoma transporte público

Isso porque Siqueira Campos é um dos municípios com maior índice de industrialização na região e estima-se que cerca de 4 mil pessoas trabalhem nos distritos industriais – grande parte deste número nas fábricas da Pro Tork.Entretanto, foi justamente o volume de usuários do transporte que motivou a suspensão do serviço quando os casos de Covid-19 dispararam em Siqueira Campos. Agora, com uma situação relativamente controlada, a gestão optou pela retomada.