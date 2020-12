SRI aposta na conectividade para fomentar empreendedorismo

Photo Credit To Assessoria

Conectividade, através de acesso gratuito à internet. Essa é a proposta do Sistema Regional de Inovação (SRI) do Norte Pioneiro para as prefeituras da região com o objetivo de fomentar negócios em ambientes onde a utilização da rede ainda seja restrito ou não exista.

A ideia é aproximar produtores e prestadores de serviços dos clientes em potencial através das facilidades que redes sociais e aplicativos disponibilizam de forma simples e, na maioria das vezes, gratuitas aos usuários.

Democratizar o acesso a internet passa diretamente pela disponibilização de wi-fi grátis nos municípios, incluindo a zona rural – área onde muitas vezes este serviço não alcança.

Segundo Angélica Cristina Cordeiro Moreira, presidente do SRI Norte Pioneiro, esta é uma das metas para 2021. “O Sistema Regional de Inovação, dentre várias ações propostas para 2021, levanta a bandeira da conectividade. A governança pretende sensibilizar os gestores municipais do Território Norte Pioneiro sobre a importância da conectividade para o desenvolvimento da região. A conectividade é um instrumento que amplia a competitividade dos pequenos negócios rurais e urbanos, e também é ferramenta crucial para a inclusão social”, explica.

“O grupo idealiza o Programa Norte Pioneiro 100% Conectado que visa promover a melhoria de conexão de internet nos municípios, beneficiando os principais setores: educação, pequenos negócios e população em geral. O grupo fará a articulação com os prefeitos e apresentará proposta de trabalho que se resume no levantamento básico, diagnóstico e posteriormente a elaboração e execução de planos estratégicos e operacionais”, completa Angélica.

De acordo com Odemir Capello, consultor do Sebrae/PR, estar ligado à grande rede é uma necessidade das famílias e principalmente dos empreendedores, independente de quais áreas atuem. “Hoje a conectividade é uma necessidade básica, como água e luz. Além disso, é um fator fundamental para o desenvolvimento. Nossa região tem 30 mil CNPJs e 25 mil propriedades rurais, e uma parcela interessante ainda não utiliza as ferramentas que poderia e deveria para ampliar os negócios. Agora em época de pandemia, por exemplo, o e-comerce, ganhou mais força, então estar nas redes sociais e conectado às ferramentas digitais é de grande importância para melhorar a relação de empreendedores com consumidores”.

RIBEIRÃO CLARO

E o exemplo de como aplicar este conceito já está na região. Mais precisamente em Ribeirão Claro, onde um projeto do município levou acesso a internet gratuita a praticamente 100% da população. São 36 torres de internet que garantem que moradores sem possibilidade de pagar um provedor ou em áreas onde não existia o acesso tenham agora conexão de qualidade.

Os custos aos cofres públicos são considerados baixíssimos. Por outro lado, comunidades rurais inteiras que tinham dificuldade em se conectar à internet, agora estão interligados não só com a zona urbana, mas com todo o resto do universo online.

Para produtores rurais, por exemplo, o projeto garante que produções sejam anunciadas e a relação com os consumidores seja cada vez mais próxima. Prestadores de serviços também podem ter muito mais facilidade na hora de ofertar os serviços. Além disso, com a comunicação facilitada, o acesso a informações técnicas em cada área fica ao alcance de todos, o que tende a gerar o aprimoramento aos empreendedores.