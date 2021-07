Sul segue com frio intenso no fim de semana; saiba mínimas desta sexta e quando virá trégua

Crédito da foto Para Foto: Folhapress.

O fim de semana ainda será gelado nas cidades do Sul do país, como foi nos últimos dias, com temperaturas mínimas muito baixas e sensação térmica mais baixa ainda.

Nesta sexta-feira (30), sábado (31) e domingo (1º), as temperaturas ainda terão mínimas muito baixas. A massa de ar polar dará uma trégua somente a partir de segunda-feira (2), com uma subida gradual das temperaturas.

Na próxima semana, a massa de ar frio enfraquece e as temperaturas sobem aos poucos, afirmou a meteorologista do Climatempo Daniela Freitas, ao G1. Assim, segundo ela, o frio vai ficando cada vez menos intenso.

“Lógico que ainda teremos temperaturas negativas nas serras, mas a chance de termos novos ‘recordes’, ou seja, temperaturas mais baixas que as registradas entre ontem [quarta-feira, 28] e amanhã [sexta-feira, 30], vai ser mínima”, completou a meteorologista.

Em Curitiba, capital do Paraná, a trégua vem um pouco antes, no domingo, com mínima de 10°C e máxima de 15°C, sem a presença de sol. Nesta sexta-feira, a capital registrou mínima de -2°C, com a máxima podendo chegar aos 12°C.

Para o sábado, a mínima volta a ser positiva, de 5°C, com máxima de 13°C. Não há previsão de chuva e nem de geada. A próxima semana começa com mínima de 9°C e máxima de 18°C, na segunda-feira.

A mínima registrada no Paraná nesta sexta-feira foi em General Carneiro: -7,3°C. Em Entre Rios fez -4,3°C e em União da Vitória fez -3,9°C.

Santa Catarina

Em Santa Catarina, a temperatura ficou abaixo de -8ºC pelo segundo dia consecutivo. A menor delas ocorreu em Urupema, na Serra, que fez -8,56ºC, às 6h. Por conta da massa de ar polar que segue pelo estado, as temperaturas podem cair ainda mais nas próximas horas. Ainda na madrugada, pistas voltaram a ficar congeladas.