Taxa de ocupação da UTI do Hospital Regional é de 40%

Crédito da foto Para Antônio de Picolli

A Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, exclusiva para tratamento de pacientes diagnosticados com coronavírus, está com 40% dos leitos ocupados. A informação foi repassada na tarde desta quinta-feira (18) pela diretora-geral do HRNP, Ana Cristina Micó. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a região contabiliza mais de 700 casos da doença.

Na noite de terça-feira (16), a UTI tinha 70% de ocupação, segundo informou a própria diretora-geral durante reunião do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde da Covid-19. No entanto, segundo Ana Cristina Micó, “o processo é muito dinâmico, e com a inauguração de 10 novos leitos de UTI em Cornélio Procópio, diminuiu a taxa de ocupação no NRNP”.

Ana Cristina informou ainda que os 10 leitos semintensivos da unidade ainda não foram acionados pelo Estado, e que os nove leitos de clinica médica que também compõem a estrutura da UTI para tratamento de pacientes com coronavírus estão ocupados.

Conforme o Boletim Epidemiológico divulgado na tarde de quarta-feira (17) pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), cujos números são inferiores aos divulgados pelas Secretarias Municipais de Saúde, o Norte Pioneiro paranaense contabilizava até então 701 casos de Covid-19, sendo 445 em município da 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio e 256 na área da 18ª Regional de Saúde de Jacarezinho.

Os municípios de Cornélio Procópio e Carlópolis apresentavam os maiores números de moradores infectados pelo novo coronavírus na mesorregião do Norte Pioneiro, com 216 e 26 respectivamente. Nova Santa Bárbara, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, Barra do Jacaré, Jaboti e Pinhalão não registravam casos da doença.

Paraná

O Boletim Epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (18) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostra 832 novas confirmações e 20 óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná soma 11.919 casos e 406 mortos em decorrência da doença.