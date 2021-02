Taxa de ocupação nas UTIs chega a 100% em Maringá e reforça alerta em todo o Paraná

Photo Credit To Divulgação Prefeitura de Maringá

A taxa de ocupação nos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 em Maringá, no Norte do Paraná, chegou a 100% nesta quinta-feira (25), segundo boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde. Com originalmente 40 leitos de terapia intensiva na cidade, a prefeitura anunciou a abertura de mais 15, mas a capacidade também já foi ultrapassada com 17 pacientes internados. A situação crítica na Cidade Canção reflete a preocupação com o avanço de casos em todo o Paraná. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 93% dos leitos de UTI estavam ocupados até 11 da manhã.

No boletim da Prefeitura de Maringá, é possível constatar 239 novas infeções pelo coronavírus e três mortes. Entre os leitos gerais da rede privada, a situação é ainda pior. São 109 pacientes internados em UTIs para uma capacidade máxima de 94 leitos.

Maringá é a terceira maior cidade do Paraná e pertence a macrorregional noroeste de Saúde. Como um todo, a ocupação nas UTIs da região era de 91% pela manhã, mas os números devem subir já nesta sexta-feira (25).

Paraná

Segundo o boletim da Sesa divulgado pela manhã, são 441 pacientes aguardando por um leito específico para a Covid-19 no estado. Destes, 150 esperam por uma vaga em UTI, enquanto outros 291 por um leito de enfermaria.

Segundo o diretor de gestão em vigilância da Sesa, Vinicius Filipak, surpreende um aumento no número de pacientes graves devido à doença. “Infelizmente, a gravidade dos pacientes tem aumentado aparentemente, com mais tempo de internação, o que faz com que demore para se liberar um leito. São 3366 pacientes internados em leitos covid-19 no Paraná, com casos suspeitos ou confirmados da doença. Todas as regiões do estado estão com ocupação acima de 90%”, destacou.

Para tentar conter o avanço, o Governo do Estado deve editar decreto com novas restrições. Curitiba, por exemplo, já ampliou o nível de alerta para bandeira laranja.