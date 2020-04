Técnica de enfermagem é xingada por moradoras de condomínio: “Portadora do coronavírus”

Crédito da foto Para Divulgação

Uma técnica de enfermagem de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, realizou um Boletim de Ocorrência (BO) contra três moradoras do condomínio em que mora. O caso veio à tona depois de uma postagem do Coren-PR (Conselho de Enfermagem do Paraná), que realizou uma nota de repúdio a ação discriminatória, a qual os filhos pequenos da vítima presenciaram.

Segundo a presidente do Coren-PR, Simone Peruzzo, o caso gerou revolta em todos os profissionais de saúde. “Nos dá uma frustração bárbara. Você imaginar que alguém que mora em um condomínio e que trabalha na área da saúde passa a ser olhado de forma discriminatória, não dá para acreditar. Além de uma ignorância absurda, é de uma crueldade foram do comum”, desabafou à Banda B.

Com os filhos da trabalhadora no carro, as moradoras exigiram que a técnica em enfermagem não usasse o elevador e tomasse cuidado para não encostar em objetos, como se ela necessariamente estivesse contaminada pelo coronavírus. “Essa denúncia vamos levar para frente, porque é simplesmente inaceitável o que aconteceu. Não é assim que as pessoas se contaminam”, lamentou.

Por fim, a presidente falou sobre o receio de outros casos semelhantes aconteceram. “Me preocupo com isso. Porque quando acontece um, outros podem acontecer. Mas acredito que as pessoas vão ter a inteligência suficiente para não fazer isso”, concluiu.

Até o momento, o Paraná tem uma morte de profissional da saúde. Trata-se da técnica de enfermagem Valdirene Aparecida Ferreira dos Santos, de 40 anos, que trabalhava no Hospital Marcelino Champagnat.