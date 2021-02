Técnica em enfermagem é afastada após aplicar seringa vazia de vacina contra a Covid-19

Photo Credit To Reprodução

Uma técnica em enfermagem de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, foi afastada após aplicar uma seringa de vacina vazia em uma dentista da cidade. O caso foi divulgado pela própria paciente, que gravou a aplicação nesta quinta-feira (18) e divulgou as imagens nas redes sociais.

Na publicação, a dentista lamentou o ocorrido. “Chegando lá, minha amiga filmou a vacinação. Nisso, vendo o vídeo, meu próprio chefe percebeu a falta de aplicação e fez o questionamento do que teria acontecido. Estou aqui para pedir cuidado, principalmente com os idosos, já que podemos não estar protegidos”, disse.

No vídeo, a profissional disse que avalia que medidas irá tomar pela falta de aplicação.

Diante do caso, a Banda B procurou a Secretaria Municipal da Saúde de Fazenda Rio Grande, que confirmou a aplicação incorreta de vacina contra a Covid-19. “Mediante tomada de ciência do caso na mesma data do fato ocorrido, a secretaria, incontinenti, abriu um processo administrativo para investigação do caso e procedeu o afastamento imediato da servidora”, informou.

Até o dia 18, Fazenda Rio Grande havia aplicado 1086 vacinas contra a Covid-19.