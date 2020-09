Tempestade afeta 2.382 pessoas em nove cidades do Paraná

Photo Credit To Pixabay

O temporal e ventos fortes derrubaram árvores e destelharam casas em várias cidades do Paraná na noite de domingo (27). De acordo com o último boletim da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná, divulgado no final da manhã desta segunda-feira (28), nove municípios foram atingidos e 2.382 pessoas foram afetadas.

As chuvas e ventos fortes danificaram 467 residências no Paraná e destruíram uma casa em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. General Carneiro, no Sul do Estado, foi o município em que mais casas ficaram danificadas, num total de 300 residências, com prejuízo para 1.200 moradores.

Em Curitiba, 630 pessoas foram afetadas e 55 casas ficaram danificadas em diversos bairros da capital.

Municípios

Os municípios afetados até agora pelos temporais e ventos fortes são: Curitiba, Almirante Tamandaré, Bela Vista da Caroba, General Carneiro, Mato Rico, Ponta Grossa, Reserva do Iguaçu, Roncador e Santa Tereza do Oeste.

Há previsão de chuvas fortes, entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, a partir desta segunda-feira (28) para a região de Curitiba e Litoral.

A chuva pode vir acompanhada de ventos intensos (entre 60-100 km/h), e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.