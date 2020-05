Paciente de Jacarezinho diagnosticado com coronavírus deixa a UTI

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Fonte: Tribuna do Vale com PortallJNN

“Felicidade que não cabe no peito. Obrigada a todos pelas orações. Depois de 25 dias, graças a Deus meu pai está bem melhor. Ele já saiu da UTI e está em um quarto isolado, respirando sozinho, sem auxílio de aparelho. Está caminhando pelo quarto e comendo sozinho. É só Vitória. Em breve terá alta. Obrigada meu Deus (Sic)”, escreveu Luciana Raphaely.

Segundo a filha de Luciano, Luciana Raphaely Torres de Almeida, em publicação no Facebook, seu pai está isolado em um quarto do Hospital Universitário e já respira sem ajuda de aparelhos. Ela disse ainda que Luciano também já caminha e se alimenta sozinho. Ele está internado desde o dia 17 de abril.

O primeiro e único caso confirmado do novo coronavírus (Covid-19) até o momento em Jacarezinho, o motorista de ambulância lotado na Secretaria Municipal de Saúde, Luciano Teodoro de Almeida, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário (HU) de Londrina.

