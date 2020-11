Um mês após o pai, servidora famosa por vídeos sobre horta morre de Covid-19 no Paraná

Photo Credit To Amélia fazia sucesso na internet – Reprodução

A servidora pública Amelia Mikami Orikasa que, junto com o pai, fez sucesso na internet com a publicação de vídeos com dicas para horta, morreu na segunda-feira (9), aos 53 anos, em Londrina, no norte do Paraná. A causa da morte foi complicações por Covid-19, informou a prefeitura de Londrina ao G1/PR. Ela tinha comorbidades e estava internada desde o dia 14 de outubro.

O pai de Amelia, Yukinori Mikami, parceiro dela em muitos vídeos, morreu de câncer no dia 6 de outubro deste ano aos 84 anos.

O canal, conhecido como ‘Horta do Ditian’, tem 1,32 milhão de inscritos. Em japonês, a palavra “ditian” significa avô.

A ideia surgiu há quatro anos quando Amelia decidiu que precisava encontrar um modo de superar seu medo de falar e de se expressar em público e, por sugestão do irmão, criou um canal no YouTube. Com os vídeos, a servidora pública tinha o objetivo de melhorar sua comunicação com as pessoas.

Em entrevista para o programa Caminhos do Campo, da RPC, Amelia contou em 2019 que achava incrível o fato de poder transformar a vida das pessoas por meio de um vídeo sobre horta.

Confira um dos vídeos publicados na Horta do Ditian.