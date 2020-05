Unidade de Triagem Covid-19 em Jacarezinho já atende desde dia 23

Crédito da foto Para PortalJNN Jivago França

A Unidade Básica de Saúde Dr. João Tavares de Arruda na Vila São Pedro em Jacarezinho, está com atendimento exclusivo como Unidade de Triagem Covid-19 para todo o município. Qualquer paciente que estiver com sintomas respiratórios deve procurar a UBS na rua Tancredo Neves, 140, às margens do ribeirão Ourinho, entre as ruas São Paulo e Minas Gerais. O atendimento no local como Unidade de Triagem Covid-19 iniciou no dia 23 de abril. Segundo o secretário municipal de saúde, Marcelo Nascimento e Silva, a procura tem sido pouca e a unidade tem atendido no máximo 10 pessoas por dia, mas suporta atender mais caso haja procura. Não há limete de atendimento. Todos os casos recebidos passam por três triagens para atendimento. Outros casos não devem procurar a unidade que é referencia somente para casos respiratórios e suspeitos de Covid-19.

“Com o caso do Luciano [primeiro e único caso positivo em Jacarezinho até o momento], imaginamos que iria aparecer mais casos, pois começamos monitorar cerca de 160 pessoas e essas pessoas estavam por aí e tem contato com outras, mas isso felizmente não aconteceu. As que tiveram contato com ele e apresentaram sintomas, foram testadas e nenhuma positivou”, garantiu Marcelo.

O secretário explicou que toda a equipe que trabalhava na UBS que agora é unidade de triagem, foi realocada na UBS Cândida Madureira “Irmã Margarida” no bairro Dom Pedro Filipak. “Essa equipe aqui [unidade de triagem] conta com funcionários cedidos pelo estado, uma auxiliar de enfermagem do município e a médica contratada. Todos exclusivos para combate ao Covid-19”, destacou. Marcelo explicou ainda que ao todo a equipe foi dividida em duas em forma de revezamento. Segundo ele tem uma médica responsável contratada, uma auxiliar de enfermagem do município e outros nove profissionais cedidos pelo estado que fazem o revezamento. “Todos os casos sintomáticos respiratórios devem procurar atendimento exclusivo na unidade”, disse.

Questionado sobre os testes rápidos, o secretário explicou que os testes rápidos são aplicados para os profissionais da saúde que fazem o combate na linha de frente, policiais e pessoas economicamente ativas, conforme protocolo estadual. “Estamos seguindo critérios do protocolo do estado. O departamento municipal de vigilância epidemiológica irá um protocolo municipal e o comitê do Covid-19 aprovou a compra de testes rápidos para abranger mais”, adiantou Marcelo. O prazo máximo para os resultados é de 48 horas, mas depende do horário de coleta, pois são enviados todos os dias as 11 horas as amostras.