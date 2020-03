UNIESP suspende aulas por tempo indeterminado por causa do coronavírus

Crédito da foto Para Antônio de Picolli/Arquivo

A UNIESP S/A., consciente da sua missão educacional, comunica aos alunos de todas as Instituições de Ensino Superior, por ela mantidas que, considerando as últimas informações sobre a transmissão comunitária do Coronavírus, exige-se medidas mais enérgicas.

Sendo assim, coerentes com a responsabilidade que temos em zelar pela integridade física de nossos alunos, informamos que as ATIVIDADES PRESENCIAIS EM SALA DE AULA ficarão suspensas a partir do dia 16 de março de 2020, podendo retornar à sua normalidade assim que ficar constatada a impossibilidade de qualquer risco de contágio, o que será previamente avisado a todos.

Porém, destaca-se que não ficarão suspensas as ATIVIDADES ACADÊMICAS, pois estas serão mantidas por meio de estudos dirigidos dentre outras atividades pedagógicas que serão ofertadas, utilizando o ensino à distância, evidenciando o nosso compromisso de impedir qualquer prejuízo acadêmico aos nossos alunos. Sendo assim, nossos professores também exercerão as suas atividades em suas respectivas residências, encaminhando orientações de estudos aos alunos, para que possamos zelar pela aprendizagem contínua enquanto perdurar esta situação.

Portanto, aguardem outro comunicado com os procedimentos para a realização das atividades acadêmicas, desde já contando com todos, quanto ao empenho e a vontade de continuar aprendendo.

Reiteramos a necessidade da serenidade neste momento, assim como os cuidados com a higiene e as demais medidas para evitar qualquer risco.

Certos da compreensão de todos, agradecemos o apoio que sempre tivemos e nos colocamos à disposição para dirimir possíveis dúvidas.