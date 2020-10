Universidades estaduais do Paraná conquistam nota máxima no Enade

Photo Credit To AEN

Cerca de 80% dos cursos das Universidades Estaduais do Paraná conquistaram as melhores notas na última edição do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), divulgado nesta terça-feira (20) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A prova avalia o conhecimento dos estudantes do último ano dos cursos de graduação sobre o conteúdo programático, suas habilidades e competências. O conceito do Enade é apresentado em cinco categorias (de 1 a 5), sendo que 1 é o resultado mais baixo e 5 é o melhor resultado possível, na área.

Dos 81 cursos das universidades estaduais avaliados pelo Enade, 17 obtiveram conceito 5; 47 foram avaliados com nota 4 e 17 tiveram nota 3. “O resultado do Enade comprova a qualidade constante dos cursos de graduação das nossas universidades estaduais, formando cada vez mais profissionais e pesquisadores qualificados”, destacou o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona.

CURSOS – Os cursos com a nota máxima da Universidade Estadual de Maringá (UEM) foram Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Agronomia e Medicina no campus de Maringá, além de Engenharia Civil no campus de Umuarama.

Na Universidade Estadual de Londrina (UEL) o destaque foi para os cursos de Engenharia Civil, Agronomia, Fisioterapia, Enfermagem e Medicina Veterinária.

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) se destacou nos cursos de Agronomia, Engenharia Civil e Farmácia. Já na Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) os bacharelados em Agronomia, Medicina Veterinária e Educação Física foram os melhores classificados. O curso de Farmácia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) também conquistou nota máxima.

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) somaram 5 cursos com conceito 4, entre eles Agronomia, Medicina Veterinária, Odontologia e Educação Física na UENP e Enfermagem na Unespar.

ÁREAS AVALIADAS – A prova, aplicada em 2019, avaliou o conhecimento de estudantes de Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Zootecnia e Odontologia.