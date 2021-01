Usinas da CTG Brasil recebem certificações ISO

Photo Credit To Assessoria

12 unidades foram reconhecidas por suas práticas em Saúde e Segurança, Meio Ambiente e Qualidade segundo a norma ISO. Com isso, empresa passa a ter um dos maiores parques de geração de energia certificados do País

A CTG Brasil, uma das líderes em geração de energia limpa no País, foi reconhecida com certificações ISO, que estabelecem padrões internacionais de gestão em Saúde e Segurança, Meio Ambiente e Qualidade. O Sistema de Gestão Integrado da CTG Brasil foi certificado em conformidade com as ISOs 45001 – Gestão de Saúde & Segurança, 14001 – Gestão Ambiental, e 9001 – Gestão da Qualidade.

Entre as iniciativas fundamentais para a conquista, está a implantação de mais de 800 ações com foco em melhorias de processos; 1.300 horas de treinamentos; monitoramento e avaliação de 22.250 requisitos legais, além da inserção de ferramenta de gestão de planos de ação.

Ao todo, 12 operações foram contempladas. Com isso, a empresa passa a ter um dos maiores parques de geração de energia hidrelétrica certificados para esses referenciais normativos do País. Fazem parte do escopo das certificações a UHE Capivara, UHE Chavantes, UHE Canoas I, UHE Canoas II, UHE Garibaldi, UHE Jurumirim, UHE Salto, UHE Salto Grande, UHE Taquaruçu, UHE Rosana, PCH Palmeiras, PCH Retiro, COG e os processos corporativos e locais que estão relacionados à operação, manutenção e administração para geração de energia elétrica.

“As certificações são resultado de um trabalho intenso e da integração de diferentes frentes que durou um ano e quatro meses. Esse resultado coloca a companhia entre as protagonistas do setor energético brasileiro em termos de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Gestão de Processos e é mais um exemplo do compromisso da empresa com o País”, destaca Evandro Vasconcelos, vice-presidente de Geração e Comercialização da CTG Brasil.

Sobre a CTG Brasil

A CTG Brasil trabalha para desenvolver o mundo com energia limpa em larga escala. Segunda maior geradora privada de energia do País, conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com a matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. A empresa tem investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, com capacidade instalada total de 8,28 GW. Criada em 2013, é parte da China Three Gorges Corporation, uma das líderes globais em geração de energia limpa.