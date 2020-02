Usuários de Santo Antônio devem se dirigir à 10ª Ciretran de Jacarezinho

Crédito da foto Para Prédio da 44ª Ciretran foi destruído pelos presos durante a rebelião na cadeia pública local - Foto: Antônio de Picolli

Usuários do Detran-PR com agendamentos marcados e que necessitam dos serviços da 44ª Ciretran de Santo Antônio da Platina devem se dirigir à 10ª Ciretran de Jacarezinho até a reabertura da unidade local, destruída durante a rebelião ocorrida no último domingo (9) na cadeia pública. A orientação foi repassada na tarde desta quarta-feira (12) pelo diretor de operações do Detran-PR, coronel Mauro Celso Monteiro, em entrevista à Difusora FM.

De acordo com o oficial, equipamentos e documentos da unidade de Santo Antônio da Platina foram destruídos durante o motim e não há possibilidade mínima de atendimento ao público. Engenheiros constaram problemas na estrutura da edificação, que, após passar por manutenção, deve ser gerida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp) e incorporada ao próprio Departamento Penitenciário (Depen).

Monteiro informou que desde dezembro do ano passado foram iniciadas negociações entre o Governo do Estado e o município de Santo Antônio da platina pela doação de um terreno para a construção de uma nova sede da 44ª Ciretran, salientando que já estava prevista a mudança provisória de endereço da unidade para um imóvel cedido pela prefeitura. “Infelizmente não deu tempo de tempo de evitarmos essa destruição. Devemos ocupar provisoriamente um prédio cedido pela prefeitura em até 15 dias para retomarmos o atendimento à população, e continuar o processo de doação do terreno onde será construída a nova unidade da 44ª Ciretran”, explicou.

O coronel lembrou que o Paraná dispõe de aplicativos para a apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a organismos de segurança na versão digital, principalmente em casos de perda ou extravio dos documentos. As plataformas podem ser baixadas no celular do usuário.