UTI do Hospital Regional começa a funcionar

Crédito da foto Para Deputado Pedro Lupion e o ex-prefeito Pedro Claro comemoram a abertura da UTI adulto do Hospital Regional - Divulgação

O deputado federal Pedro Lupion (Democratas) publicou, nesta terça-feira (28), em suas redes sociais, um vídeo celebrando a abertura da UTI do Hospital Regional, de Santo Antônio da Platina.

Ao lado do ex-prefeito municipal, Pedro Claro de Oliveira Neto, Lupion destacou a importância da data: “Grande dia para toda região do Norte Pioneiro. Neste momento em que o suporte à saúde da população é tão importante”, declarou Lupion.

Segundo o parlamentar, a UTI do HR está aberta, com 10 leitos de enfermaria e outros 10 leitos de cuidados intermediários. O parlamentar lembrou que participou ativamente, quando ainda estava deputado estadual, de todo processo de implantação da unidade, sempre ao lado do ex-prefeito Pedro Claro de Oliveira Neto, que de acordo com o deputado, foi quem iniciou o sonho da UTI adulta.

Para o deputado um grande reforço à saúde dos 22 municípios da região que estarão melhor assistida neste momento de enfrentamento da pandemia do coronavírus (Covid-19).

“Meu agradecimento especial aos governadores Beto Richa, Cida Borghetti, Ratinho Junior e ao secretário estadual de saúde Beto Preto que não mediram esforços para levarmos essa fundamental conquista à população”.

Atuação

Pedro Lupion quando, então, estava deputado estadual, não mediu esforços para a instalação da UTI. “A construção da unidade de tratamento foi uma luta minha e do ex-prefeito municipal: Pedro Claro. Estivemos juntos desde a assinatura da ordem de serviço para construção da unidade, isso em junho de 2014”, lembrou o deputado.

“A intervenção do deputado Pedro Lupion, desde o início do projeto fez com que o sonho de todos os moradores do Norte Pioneiro se tornasse realidade. Hoje estamos assistindo nosso trabalho se tornar uma realidade, declarou o ex-prefeito Pedro Claro.