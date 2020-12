UTI do Hospital Regional está com 100% de ocupação

Photo Credit To Antônio de Picolli/Arquivo

A UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, está com 100% de ocupação, de acordo com dados desta segunda-feira (14). Os 10 leitos existentes são utilizados por pacientes com Covid-19.

As informações foram repassadas pela diretora do Hospital Regional, Ana Cristina Micó. É importante salientar, porém, que os dados podem ter variações consideráveis em curtos períodos de tempo. Está não é a primeira vez – e tudo indica que não será a última – que a UTI do Hospital Regional chega à lotação máxima. No fim de novembro já houve registro de 100% de ocupação dos leitos

Com o crescimento da Covid-19 em toda a região, infelizmente a tendência é que está situação se torne rotina. O Hospital Regional atende 22 municípios da região do Norte Pioneiro e em uma estimativa junto a portais dessas prefeituras projeta-se que existam no momento cerca de 500 casos ativos de Covid-19.

Embora a grande maioria se recupere em isolamento domiciliar, uma pequena parcela que tiver complicações no quadro clínico já será capaz de causar a lotação da UTI, como acontece agora. Além dos leitos do Hospital Regional também existe UTI na Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho.

Em caso de necessidade, pacientes da região são encaminhados para hospitais em Bandeirantes, Cornélio Procópio e Londrina. O problema, contudo, é que grande parte das Unidades de Terapia Intensiva do Estado sofrem com a falta de vagas por conta do expressivo crescimento da Covid-19 no Paraná.