UTI do Hospital Regional vai funcionar nos próximos dias

Uma notícia esperada há muitos anos pela população do Norte Pioneiro foi confirmada na tarde desta sexta-feira (27), pelo presidente da Funeas – Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná, Marcelo Machado, a abertura da Unidade de Terapia Intensiva (UTI-adulta), do Hospital Regional do Norte Pioneiro (HRNP), para os próximos dias.

“Faltam poucos detalhes para colocarmos em funcionamento a UTI”, confirmou Machado, em entrevista por celular. Segundo ele, a equipe de profissionais médicos e enfermeiros já foi escolhida através de processo de credenciamento e será contactada na próxima semana para ajustar os detalhes da contratação.

A UTI do Hospital Regional, com capacidade para 10 leitos, foi construída há cerca de quatro anos no final da gestão do ex-prefeito Pedro Claro de Oliveira Neto, mas desde então uma série de entraves protelou sua entrada em operação. Ela chegou a ser inaugurada na campanha política ao governo estadual, em 2018, mas a falta de equipamentos

Um dos problemas que impedia a efetivação da abertura da UTI, a disponibilização de um tomógrafo, está sendo resolvido, segundo Marcelo Machado através da aquisição por comodato.

Há outro problema a ser superado que é a disponibilização de leitos de retaguarda, mas a Funeas vai buscar uma solução, se possível, envolvendo outras entidades na área de saúde.

Uma solução apresentada pelo empresário Guerino Zaneti, o Nego Baterias, como é mais conhecido, seria a utilização temporária da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), também construída na gestão de Pedro Claro, mas que continua fechada na atual administração.

O imóvel está sendo cedido para o Hospital do Câncer de Londrina (HCL), para instalação de uma unidade avançada da instituição, mas poderia ser aproveitada neste momento emergencial causado pela pandemia do novo coronavírus.

Enfrentamento do coronavírus

A confirmação da entrada em operação da UTI do HRNP, com seus 10 leitos, faz parte de um esforço do governador Ratinho Júnior (PSD) e o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, para enfrentamento da pandemia de coronavírus. Eles anunciaram nesta semana a contratação de mais 317 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e outros 700 leitos de enfermaria dedicados para ampliar o cenário de combate ao coronavírus no Paraná. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (26), em Curitiba, e os contratos passam a valer em até dez dias.

Segundo Ratinho, com mais essa contratação é possível chegar a 680 leitos de UTI em todo o estado, caso necessário, e a até 1.611 leitos de enfermaria. O governo anunciou ainda a compra de alguns leitos em hotéis de várias cidades para profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate à doença e que, eventualmente, precisarem de isolamento de suas famílias.

Funeas

A Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná – FUNEAS, é uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de beneficência social, de interesse e de utilidade públicos regida por seu estatuto e pela Lei Estadual nº 17.959, de 11 de março de 2014.

Integra a Administração Pública Indireta do Estado do Paraná vinculada à Secretaria de Estado da Saúde para efeito de supervisão e fiscalização de suas finalidades.

Tem por finalidade desenvolver e executar ações e serviços de saúde nas unidades próprias da Secretaria de Estado da Saúde. A instituição é responsável pela administração de seis hospitais na Região Metropolitana de Curitiba, Litoral e Interior do Estado.