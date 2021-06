Vacinação em Jacarezinho em ritmo acelerado

Crédito da foto Para Assessoria

O município de Jacarezinho nesta semana realizou ritmo acelerado na vacinação no combate a COVID. O município segue rigorosamente os critérios estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização nas definições de grupos prioritários e faixas etárias a sem vacinadas.

Na sexta-feira, 11, os profissionais de Educação Básica das redes públicas e particular no Ginásio de Esportes do SESC/SENAC. Já neste sábado os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde vacinaram 456 pessoas da faixa etária de 56 a 57 anos. “Estamos acelerando a vacinação graças aos esforços dessas equipes, da Secretaria de Estado da Saúde e Ministério da Saúde. Parabéns a todos”, finaliza o prefeito Marcelo Palhares.