Verão começa com praias abertas, mas Governo não descarta restrições para fechar

Photo Credit To Secretários Beto Preto e Rômulo Marinho e Superintendente Geral do Esporte, Hélio Wirbinski (Foto: Paulo Sérgio Debski – Banda B)

Com objetivo de aliar ações de combate ao coronavírus com a temporada de veraneio no Litoral, o Governo do Paraná lançou nesta sexta-feira (18) a operação Verão Consciente. O principal objetivo é o de evitar aglomerações nas festividades de Natal e Ano Novo, mas a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) não descarta ações também nas faixas de areia.

A informação foi confirmada pelo secretário estadual da Saúde, Beto Preto, que informou que o Estado não se opõe a abertura de praias, desde que o distanciamento social seja mantido. “Se a gente entender que o distanciamento não está sendo cumprido, infelizmente vamos ter que optar, ou opinar, por medidas diferenciadas. Continuamos com mais de 2 mil casos de coronavírus por dia no Paraná, o que equivale a aproximadamente outros 8 mil não identificados, então é um número alto. O limite entre o que é razoável e não é razoável é muito próximo e isso irá nos acompanhar durante todo o verão”, disse.

Desde o início da pandemia, Matinhos e Guaratuba já chegaram a fechar as faixas de areia para evitar a propagação do coronavúrus, mas ambas as orlas foram liberadas durante o período de baixa dos casos.

Segundo o Governo do Estado, a Polícia Militar está pronta para fazer um trabalho orientativo, bem como um grupo de fiscais da Superintendência Geral do Esporte também prestará apoio.

Barreiras Sanitárias

Questionado sobre a possibilidade de implantação de barreiras sanitárias na entrada das cidades litorâneas. “Estamos avaliando essa possibilidade e é possível que tenhamos novidades na semana que vem. Porém, preciso destacar, que o ir e vir da população está garantido. Quem tem algum sintoma, como tosse ou febre, precisa avaliar isso antes de sair de casa”, disse Beto Preto.

O secretário ainda fez um alerta para aqueles que podem optar por ficar em casa neste período crítico no estado. “Eu insisto, aqueles que tem a escolha de não descer para a praia e quiserem ficar em casa, é bem melhor nesse momento”, concluiu.