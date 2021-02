Vereadora de 37 anos morre após complicações da Covid-19 no Paraná

Photo Credit To Pixabay

O município de Boa Vista da Aparecida, no oeste do Paraná. comunicou no início da noite deste sábado (13) a morte da vereadora Luciene Signorini Sélla, de 37 anos. Ela estava internada no Hospital Universitário em Cascavel por complicações da Covid-19 e faleceu na tarde deste sábado.

A prefeitura do município pulicou na internet, uma nota de falecimento e também uma homenagem a servidora pública.

“Hoje o município encontra-se enlutado, a Covid-19 fez mais uma vítima. Nossa querida vereadora, Luciene Signorini Sélla, que foi servidora pública por tantos anos e trabalhou com tanto amor, que deixa esposo, filhos, familiares e uma leva enorme de amigos que amava, faleceu.

Luciene esteve internada em Cascavel por complicações da Covid-19, lutou fortemente e tentou resistir de todas as maneiras, mas sua missão na Terra foi cumprida e ela nos deixou”, diz a nota da prefeitura.

Ela foi eleita em novembro de 2020 para o primeiro mandato dela na Câmara Municipal de Boa Vista da Aparecida. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), o município teve 373 confirmações da doença desde o início da pandemia.

“Que a nossa amiga Luciene descanse em paz. É um momento muito triste, a perca de alguém querido dói muito. Desejo a todos os familiares e amigos as mais singelas condolências e muita força para enfrentar esse período de luto”, afirmou o prefeito Leonir dos Santos.

Informação do Portal Catve