Vereadores de Jacarezinho têm reunião com secretário de Saúde

Photo Credit To Assessoria

Os vereadores Antonio Neto (PSD) e o vereador Serginho Marques, se reuniram na sexta-feira,30, com o secretário Municipal de Saúde, João Lucas Thabet, para obter informações sobre a funcionamento do visitaram a sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) – base Jacarezinho. Os parlamentares apresentaram demandas, as quais eles observaram em visita a unidade.

“Eu e o vereador Serginho fomos conhecer um pouco mais desses profissionais, que são fundamentais e que durante a pandemia estão na batalha e um dos primeiros grupos na linha de frente contra ao COVID-19. Nesse momento pudemos observar algumas necessidades de equipamentos e infraestrutura do prédio, que se ofertados trará mais qualidade ao ambiente de trabalho”, disse Antonio Neto.

O secretário João Lucas ouviu as demandas e explicou que algumas delas já estão em fase de providências. Outras serão providenciadas e incluídas no cronograma de trabalho da secretária. Ele destacou a importância do diálogo entre o legislativo e o executivo que ao trabalharem em conjunto a população receberá o melhor.

O vereador Serginho Marques destacou a importância das equipes de emergência “Sou um profissional de saúde, trabalho na atenção básica, mas os serviços deles são essenciais para nós. Como até vivo o dia a dia em uma unidade de saúde compreendo as necessidades da equipe. O secretário também é sensível e acolherá nossas demandas tenho certeza”, finalizou o parlamentar.