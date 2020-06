Vereadores solicitam informações sobre empréstimo do Parque Industrial

Crédito da foto Para Assessoria

Os vereadores de Jacarezinho André de Sousa Melo, Pastor André, e Sidnei Francisquinho, o Chiquinho Mecânico, apresentaram na recentemente o Requerimento de Informações 48/2020. Nele é solicitado informações sobre a operação de crédito que foi autorizada entre o Poder Executivo e a Agência de Fomento do Paraná S.A. no valor limite de R$ 3.590.000,00 (três milhões quinhentos e noventa mil reais).

O Projeto de Lei do Executivo 91/2019 solicitava a autorização do Poder Legislativo para a contratação do empréstimo que seria para a urbanização e loteamento com fins industriais (Distrito Industrial III). No documento apresentado pelos vereadores eles solicitam sobre o trâmite da operação, o valor obtido e caso não tenha sido qual o motivo. “É necessária a fiscalização sobre a utilização do recurso público e saber como ele está sendo utilizado”, finaliza Chiquinho Mecânico.