Anitta desabafa sobre polêmica após fotos com Nego do Borel e pai de Duda Reis ameaça

Photo Credit To Divulgação Jovem Pan

Anitta desabafou na madrugada de quinta-feira (22) sobre os comentários que têm sido deixados após a divulgação de fotos hot entre ela e Nego do Borel. De acordo com a cantora, a atriz Duda Reis, noiva dele, estava ciente das fotos e não houve nenhuma falta de respeito entre elas.

“Corta pra eu e ela cantando karaokê na minha sala sala e meu boy do momento ajudando a bee e o Nego a tratarem a foto. Ai gente, vocês são muito juízes… A única coisa que ela fisse foi que a próxima tem que ser ela no lugar do Nego. e eu pedi para só esperar mais umas plásticas para eu passar menos vergonha do lado dela. Apenas… A vida não é pesada desse jeito, não. Só quando vocês escolhem que seja”, escreveu Anitta.

“Tô vendo o povo falando da Duda. Gente.. ninguém é doido de fazer algo sem a menina ta de boa, né… Duda é mara e sabe que eu e Nego somos irmãos do nível de um ver o cocô do outro, de discutir, fazer pazes na mesma hora. Eu, hein. Ele veio aqui trazer um negócio pra mim e quando chegou eu tava fazendo foto zuando com minhas bee. Ele adorou e quis umas fotos da hora também. Se a Duda fizer o mesmo com um amigão dela e o Nego se emputecer eu mesma acabo com a raça dele rs”, escreveu Anitta.