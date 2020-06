Anitta está internada em hospital de SP após receber diagnóstico de trombose

Crédito da foto Para Anitta em live dentro do hospital

Anitta, 27, foi diagnosticada com uma trombose na perna direita nesta quinta-feira (25) e segue internada no hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Em meio ao lançamento da música “Desce Pro Play”, em parceria com Mc Zaac e Tyga, a funkeira usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. “Tive uma trombose que já começou a ser tratada. Por causa do perigo da doença, precisei ficar no hospital, mas estou bem. Não foi dessa vez gente”, comentou a artista carioca, com bom humor.

Segundo ela, a trombose está na fase inicial e portanto não há perigo. Anitta disse também que os médicos estão tentando descobrir o que levou ao problema, já que ela não fuma e nem utiliza pílula anticoncepcional ou qualquer método hormonal.

“Já tive que processar muita informação hoje, então parem de ficar perguntando e divulguem a música. Vamos comemorar que estou viva”, completou

A cantora de “Vai Malandra” disse que deve receber alta ainda nesta sexta-feira (26). “Amanhã estou indo dançar nos stories, fazer live, promover o clipe novo”, afirmou.

Diversos artistas, como Larissa Manoela, Luísa Sonza, Claudia Raia, Flávia Alessandra, Lexa, Gretchen, Giovanna Lancelloti, ajudaram a divulgar o lançamento de “Desce Pro Play”, nova parceria de Anitta com MC Zaac e o rapper norte-americano Tyga.

A estratégia foi simples: todos publicaram vídeos nas redes sociais cantando o refrão a música enquanto faziam qualquer coisa. “Sobe, desce para, depois joga na minha cara e faz papapapa”. “Acho que vai ter é gente cantando isso a partir de hoje, viu…”, escreveu a cantora.