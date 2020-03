Após divulgação de morte ao vivo no ‘Cidade Alerta’, Record toma atitude

Crédito da foto Para (Foto: Divulgação)

Em fevereiro um episódio no programa Cidade Alerta, da Record, chamou atenção nas redes sociais. No dia 17 de fevereiro o apresentador Luiz Bacci conversava ao vivo com a mãe de uma jovem de 21 anos que estava desaparecida. Ao mesmo tempo ele entrevistava o advogado do namorado da moça, suspeito de envolvimento no caso, que revelou que o seu cliente confessou o assassinato da mulher.

Bacci revelou a informação para a mãe, que passou mal e desmaiou. A equipe, no entanto, seguiu transmitindo a confusão. Nesta segunda (9), o colunista Maurício Stycer, do UOL, revelou que um membro da equipe do programa foi desligado pela diretoria da Record.

Para ler a matéria completa no MSN clique aqui.