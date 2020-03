Apresentador do JN se cura do coronavírus e recebe alta após 12 dias: ‘Venci a batalha’

Crédito da foto Para Foto: Reprodução/Rede Globo

O apresentador que participou do comando do rodízio do Jornal Nacional Marcelo Magno, 37, está curado do coronavírus. Após passar 12 dias no hospital, ele recebeu alta na tarde desta sexta-feira (27) de hospital de Teresina (PI).

De acordo com boletim médico, o paciente “encontra-se em bom estado geral, mantendo sinais vitais normais. Apresentou resultado de exame negativo após o tratamento instituído”.

Pelas redes sociais, Magno falou que o tratamento foi intenso e que ele contou com as orações de todo o Brasil. “Fiquei surpreso com as manifestações. Estou emocionado e com voz embargada. Foram oito dias na UTI e seis dias entubado”, disse.

Em outro trecho de vídeo publicado, Magno diz que voltou mais forte. “Foi uma missão que Deus me deu e com ajuda dele eu consegui vencer a batalha. Primeira coisa que queria fazer era abraçar a minha família.”

Magno chegou a respirar com ajuda de aparelhos antes de ir se recuperando aos poucos.

Ele também posou junto da equipe médica que o salvou para agradecer pelos serviços prestados.