Arraiá de Neymar Jr tem teste de covid pago, beijo de convidado em ex-BBB e show

Os festejos de Neymar em Mangaratiba, onde o craque passa férias em sua mansão, tiveram seu auge na noite do último sábado, com um arraiá organizado por ele que durou até o dia clarear, informa o EXTRA.

Na entrada, todos os convidados, entre modelos, alguns famosos e amigos do jogador, tinham que passar por testes de Covid-19. Detalhe: era cobrado R$ 100 por cada um deles. Pegos desprevenidos, foi um tal de todo mundo sacar o cartão de crédito do bolso, formando uma longa fila. Quem testasse positivo, voltava para casa. Os celulares eram entregues e lacrados, e só podiam ser recuperados na saída.

Animadíssimo, Neymar se vestiu de “barraca do beijo”. Explicando: o atacante usava uma placa pendurada no pescoço com o nome de sua sugestiva fantasia. O craque fez jus ao figurino e beijou muito. “Ele parava em frente as meninas e mostrava a placa. Muitas vezes funcionou”, entrega uma fonte do EXTRA, que estava entre os convidados.

Vinicius Jr., jogador do Real Madrid, trocou beijos com a ex-BBB Kerline, a primeira eliminada do “BBB 21”.

Já Gabriel Jesus estava no maior clima de romance. O jogador do Manchester City, também de férias no Brasil, levou sua nova namorada, a influenciadora pernambucana Raiane Lima, de 20 anos.

O arraiá foi animado com shows do pagodeiro Suel e do cantor sertanejo Felipe Araújo, que chegou a posar com Neymar na casa do craque, como mostrou uma postagem feita por um amigo dele. Felipe, aliás, terminou a noite no cantinho da festa com uma loira.

