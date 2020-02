Ator Saulo Meneghetti volta a enxergar sem transplante: “Estava com 5% de visão”

Crédito da foto Para Foto: Reprodução/Instagram

Nove meses após revelar ao público que convive com o ceratocone – doença que atinge as córneas e pode levar à cegueira -, a história do ator Saulo Meneghetti ganhou um novo capítulo. Ele viu a doença avançar exponencialmente no último ano – sua visão caiu de 30% para 5% – e aguardava na fila para o transplante de córneas, quando foi surpreendido com a possibilidade de um novo tratamento.

“Três oftalmologistas haviam me dado transplante de córnas como única alternativa”, conta ele à Marie Claire. “Foi um momento bastante delicado. Em tão pouco tempo a doença ter se agravado de tal forma, por mais otimista que sou, é normal diante desses fatos pensar em todas as possibilidades, inclusive as ruins”, confessa o ator.

Uma nova esperança de voltar a enxergar sem o transplante surgiu quando ele foi procurado pelo oftalmologista Leonardo Gontijo, especialista em ceratocone. No início, não deu atenção. “Eu estava no meio de um furacão, tratando uma úlcera”, lembra. Pouco depois, no entanto, decidiu se apegar à chance e foi a Belo Horizonte testar uma nova lente desenvolvida pelo oftalmo. “Deu super certo. Conseguimos corrigir um olho 50% e o outro 30%. É um grande avanço para quem estava com 5% de visão. Estava bem prejudicado”, revela.

