Áudio: hackers zombam e pedem dinheiro para devolver conta de influenciadora digital

Crédito da foto Para Marcelle dos Anjos – Reprodução

Debochados e arrogantes, os hackers que capturaram o perfil no Instagram de uma influenciadora digital do Distrito Federal enviaram uma série de áudios para a vítima. Na conversa, travada pela plataforma digital, os criminosos virtuais zombam de Marcelle dos Anjos, dona do perfil que acumula 38 mil seguidores.

Além de constranger e ofender a influenciadora, de 29 anos, os hackers tentam extorqui-la, exigindo o pagamento de R$ 2 mil. Apenas com a transferência da quantia os golpistas devolveriam a conta da influenciadora. O bando usa nomes, CPF e contas correntes em nome de laranjas para receber o dinheiro enviado pelas vítimas.

Segundo a influenciadora, os hackers enviaram uma série de mensagens de texto e de áudio, zombando da situação. “São arrogantes e fazem chacota da situação com a certeza que jamais serão descobertos. Eu já entreguei todo material para a Polícia Civil, que está cuidando do caso”, disse. A Delegacia de Repressão a Crimes Virtuais (DRCC) apura a ocorrência.

Ouça os hackers debochando da influenciadora: