Barrichello assume namoro com a apresentadora Paloma Tocci

Crédito da foto Para (Foto: Instagram)

Rubens Barrichello, 48, assumiu o namoro com Paloma Tocci. A apresentadora da Band já tinha falado sobre o relacionamento em junho, para o site Notícias da TV, mas o ex-piloto de Fórmula 1 escolheu o aniversário de Tocci, neste domingo (12), para se declarar e postar a primeira foto do casal junto. “Parabéns gata…. que seu dia seja maravilhoso igual você”, escreveu no Instagram.

Tocci também usou a mesma rede social para se declarar a Barrichello e agradecer às felicitações que recebeu pela data comemorativa. “A vida e generosa com quem sorri e acredita nela! Um amor improvavel, mas nem tanto assim! Com voce vivo o novo…e o novo significa muito aprendizado, muita admiracao, muito respeito, um amor leve e muita, mas muita risada mesmo!!! Meus 38 anos cheios de alegria! Obrigada a todos pelas mensagens lindas e carinhosas. Obrigada de coração”, postou a jornalista.

Tocci terminou em dezembro seu casamento de sete anos com o empresário Felipe Maricondi, com quem teve Maya, 2. Já Barrichello está solteiro desde junho de 2019 quando chegou ao fim a união de 22 anos com Silvana Giaffone, mãe de seus dois filhos, Eduardo, 18, e Fernando, 15.

À epoca da separação, o ex-piloto colocou à venda uma mansão localizada em um condomínio de luxo na cidade de Bragança Paulista (a 85 km de São Paulo), por R$ 22 milhões. O imóvel, projetado pelo arquiteto João Armentano, tem área construída de 1.600 m2 e oito suítes.