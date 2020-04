BBB20: Babu faz emocionante discurso antirracista, após chegar no 8º paredão

Crédito da foto Para (Reprodução/ TV Globo)

Babu Santana fez um emocionante discurso antirracista, após chegar no 8º paradão, no Big Brother Brasil 20 (BBB20), na noite deste domingo, 12. A formação da berlinda aconteceu depois de Manu Gavassi vencer a 14ª prova do líder e indicar Mari Gonzalez.

Antes de iniciar a votação da casa, o apresentador do reality da TV Globo, Tiago Leifert explicou ao público como funcionaria a dinâmica.”Paredão triplo, com votação aberta, vai funcionar assim: quando consagrar o novo líder, vamos dividir, VIP e xepa. A indicação vai ter que ser entre os grupos VIP e xepa”. Manu escolheu Thelma, Rafa e Babu para o VIP. Na xepa, consequentemente, foi formada por Gizelly, Mari e Ivy.

Na xepa, Ivy e Mari votaram em Gizelly. Mari já estava no paredão e não era uma opção de voto. No Vip, Rafa votou no Babu, depois foi a vez de Thelma, a médica escolheu Babu. Neste momento, Babu já estava no paredão, mas Tiago Leifert quis ouvir o voto e a justificativa do ator.

Antes de indicar Babu, Thelma tentou justificar e afirmou: “Eu sempre protegi o babu aqui dentro desse jogo. Agente teve uma conversa sobre o momento que um ia ter que votar no outro. Mas ele em alguns momentos do jogo não esteve 100% com meu raciocínio e a Rafa sempre esteve com a mesma intuição e o mesmo raciocínio. Então, assim, de coração dilacerado, hoje eu vou ter que votar no Babu”.

Ao ser questionado pelo apresentador em quem votaria, Babu fez um emocionante discurso antirracista: “Olha Tiago, uma vez no raio x eu falei que esse era o BBB das bandeiras e eu defendo uma muito forte e eu cheguei a brigar com o Prior por causa disso. Então, mantendo a minha coerência e a minha luta de sempre, eu vou votar na Rafa, porque eu já falei: ‘Na Thelminha, eu não voto’”.

Veja as justificativas de voto de Thelma e Babu:

Thelma não priorizou a luta contra a discriminação racial na hora do seu voto. Priorizou sua luta feminista, mesmo a principal questão discutida pelo público do programa, atualmente, ser o racismo. Mas isso, ela não tem como saber.

Fato é que ao não dar prioridade a luta antirracista dentro do BBB20, a médica frustrou a expectativa de muitos telespectadores. “A Thelma colocando o Babu no quarto paredão consecutivo”, disse um internauta.

tropa do babu @kdoggy__ se a thelma vota na Rafa simplesmente com a justificativa de: babu iria pro 4 paredão seguido, ninguém merece isso saia gigante, a Rafa ia entender, babu ia amar, torcida do babu ia bater palma wrong move bro

Thelma também foi acolhida por diversos outros que apontaram que Babu, se em algum momento precisasse votar em Thelma para proteger seu amigo branco no BBB20, Felipe Prior, o ator votaria. Isso nunca saberemos ao certo, porque o arquiteto já foi eliminado.

Ana Flor @Tdetravesti O triste é que Babu também já disse que entre Thelma e Prior, votaria na Thelma. O problema é que ele não seria julgado e exposto na mesma intensidade que a Thelma está sendo. E nem deveria. É o jogo dele. Da mesma maneira que foi o jogo da Thelma. Doeu nele e nela.

Thelma não construiu bem sua justificativa. Ao dizer que nem sempre Babu concordou com ela sempre, ao longo do programa, diferente da Rafa, a médica deu um tom de crítica ao ator. Mas, também é fato que a união dele com Prior, Lucas e Hadson, não foi exatamente por convergência de ideias, e sim por ser excluído do grupão por apresentar posicionamentos distintos em determinadas questões. Na fundamental, sobre o plano machista dos brothers, Babu, junto com Pyong e Daniel, foram os únicos que apoiaram as sisters.

Spartakus Santiago ✔@spartakusvlog Thelma ter votado no Babu te incomoda mais do que Gizelly chamando ele de vitimista?

O que te dói mais é a frustração das suas expectativas ou um ato racista?

Foca no gshow: #ForaGizelly#bbb20

Foca no gshow: #ForaGizelly#bbb20 1.121 Informações e privacidade no Twitter Ads 170 pessoas estão falando sobre isso

Como denunciar racismo

Racismo é crime previsto pela Lei 7.716/89 e deve sempre ser denunciado, mas muitas vezes não sabemos o que fazer diante de uma situação como essa, nem como denunciar, e o caso acaba passando batido.

Para começar, é preciso entender que a legislação define como crime a discriminação pela raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, prevendo punição de 1 a 5 anos de prisão e multa aos infratores.

A denúncia pode ser feita tanto pela internet, quanto em delegacias comuns e nas que prestam serviços direcionados a crimes raciais, como as Delegacias de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), que funcionam em São Paulo e no Rio de Janeiro.

No Brasil, há uma diferença quando o racismo é direcionado a uma pessoa e quando é contra um grupo. Confira aqui a diferença e saiba quando se deve denunciar uma atitude racista.

Acompanhe a página especial do BBB20 na Catraca Livre e fique por dentro de tudo que rola na casa mais vigiada do Brasil!