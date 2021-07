Câmera do WhatsApp com zoom: atualização traz bug no mensageiro

Crédito da foto Para Foto: Unsplash/Alexander Shatov

O WhatsApp enviou uma atualização nesta semana que mudou um pouco o design do aplicativo, deixando as mensagens com os cantos mais arredondos. Junto com o update , porém, muitos usuários do Android perceberam um zoom indesejado na câmera .

A atualização está sendo distribuída gradualmente aos usuários. Por isso, enquanto alguns enfrentam o problema há dias, outros começaram a notar a falha neste sábado (10).

De acordo com análise do TechTudo, o bug foi encontrado na última versão do WhatsApp na Google Play Store , de número 2.21.13.28. Já no iPhone ( iOS ), a última versão da App Store , a 2.21.131, não contém a falha.

Quando os usuários abrem a câmera em uma conversa ou para criar um status, ela se abre com zoom que não dá para reduzir. Quando o clique é feito, porém, a foto sai na distância normal. Confira abaixo:

Foto: Dimítria Coutinho/iG Tecnologia À esquerda, imagem que aparece antes do clique; à direita, foto após o clique

Por enquanto, a única opção para “resolver” o problema é usar a câmera nativa do celular , já que desinstalar e instalar o app ou limpar o cache do WhatsApp não resolvem o problema.

O WhatsApp ainda não se pronunciou sobre o assunto, nem avisou se está corrigindo o erro. A reportagem entrou em contato com a empresa que, até o momento desta publicação, não retornou.