Cantora gospel a favor de tratamento precoce morre de Covid-19 aos 48 anos

A cantora usava as redes sociais para defender o uso de hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina, remédios que não têm eficácia no combate à Covid-19. “Se você tomou ivermectina, azitromicina ou hidroxicloroquina poste no Facebook, e se não precisou tomar e é a favor, poste que é a favor. Seremos a maioria. Vamos forçar as prefeituras a começarem a prevenção urgente. E fazer a distribuição gratuita”, escreveu. Os pulmões de Cristiane ficaram muito comprometidos por causa da doença e ela não resistiu.

