Claudia Rodrigues é internada após passar mal e sentir confusão mental

A atriz, porém, está consciente. “Sintomas levam a crer que nossa comediante teve um surto de esclerose múltipla”, afirma a assessoria. Claudia sofre há 20 anos com a doença que é quando o sistema imune ataca o sistema nervoso central.

Ao chegar no hospital, a hipótese de ela ter contraído a Covid-19 foi descartada. A atriz não tomou a dose da medicação que vem dos Estados Unidos em junho para ajudar a controlar a esclerose, pois os médicos optaram em vaciná-la contra o vírus primeiro.

E como a segunda dose do imunizante está programado para a segunda quinzena de agosto, ela só poderá retomar sua medicação de controle em dezembro de 2021.

Claudia Rodrigues seguirá internada e passará por uma bateria de exames nos próximos dias. Não há previsão de alta por enquanto. Em abril, Claudia havia sido internada no hospital Marcelinho Champagnat, em Curitiba, após sentir dores no corpo e ter febre.

No final do ano passado, a atriz esteve internada por mais de uma semana no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por complicações de saúde. Ela passou mal no dia 29 de novembro e, para evitar contato com outras pessoas por causa da Covid, a atriz e sua assessora vieram de carro do Rio de Janeiro para a capital paulista.

No início de 2020, a atriz ficou quase 20 dias internada no mesmo hospital após uma queda, que provocou um traumatismo craniano. Em dezembro de 2019, Rodrigues também foi hospitalizada com fortes dores na cabeça.

No ano de 2000, Claudia Rodrigues recebeu o diagnóstico da esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. Um ano antes, ela estourou nacionalmente no Zorra Total (Globo) como a personagem Ofélia, que fazia ao lado do ator e humorista Lúcio Mauro. Em 2015, depois de um surto, ela fez um transplante de células-tronco, nos Estados Unidos, e disse que a cirurgia havia sido fundamental para que seu quadro de saúde melhorasse.