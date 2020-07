Claudia Rodrigues é internada em hospital de São Paulo

Crédito da foto Para Foto: Reprodução/Instagram

Claudia Rodrigues está internada no hospital Albert Einstein. Nesta segunda-feira, 13, o E+ entrou em contato com a assessoria do hospital, que informou que “a pedido da família, não haverá boletim [médico]”.

Há alguns anos, Claudia Rodrigues revelou sofrer de esclerose múltipla. Adriane Bonato, amiga e empresária da atriz, também confirmou a internação.

Segundo jornalista Felipeh Campos, do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, “a situação de saúde [da atriz] não é das melhores, e ela já foi direto para a UTI”.

Nos últimos anos, Claudia Rodrigues passou por diversas internações. A mais recente delas ocorreu entre janeiro e fevereiro de 2020.

Em maio, a humorista relançou seu canal no YouTube, e promoveu uma live em que relembrou a amizade com seus colegas de A Diarista.