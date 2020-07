Cleo abre o jogo e revela quais foram as cirurgias plásticas que ela fez

Crédito da foto Para Foto: Reprodução/Instagram

A atriz e cantora Cleo usou as redes sociais na tarde da última terça-feira, 30, para responder a uma dúvida recebida de uma seguidora.

Questionada sobre cirurgias plásticas, a artista da TV Globo revelou quais foram as operações e procedimentos estéticos que ela já fez em seu corpo.

“Já fiz sim. Fiz rinoplastia porque achava a ponta do meu nariz muito caída. Não tenho problema nenhum de dizer. Fiz lipo, também! Acho que se não nos sentimos bem com algo, podemos fazer alguma coisa para melhorar isso. Acredito muito no poder de escolha!”, explicou.

“Muitos comentam que eu mexi na boca. Não, meus amores! Isso é tudo natural mesmo, de papai, mamãe e deusa lá do céu. Herança de família!”, garantiu a filha de Glória Pires e Fábio Junior.