Com covid-19, Eliana diz estar ‘contando as horas para sair do isolamento’

Crédito da foto Para Foto: Reprodução/Instagram

Eliana usou seu Instagram nesta segunda-feira, 6, para falar sobre o isolamento após ter sido diagnosticada com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no último dia 26 de junho.

“Contando as horas para sair do isolamento. Se Deus quiser, esta semana vou apertar muito meus ‘amorinhos de mães’”, escreveu, em referência aos seus filhos. Ela também postou uma imagem com os dizeres “Amanheço, respiro, existo, agradeço. Vai ficar tudo bem”.

A apresentadora teve seu afastamento anunciado pelo SBT em 26 de junho, quando destacou que Eliana estava “assintomática” e que a equipe e convidados envolvidos nas gravações de seu programa seriam “sendo devidamente monitorados”.