Comilão ‘expulso’ de rodízio vai conseguir pagar aluguel atrasado com patrocínio

João Carlos Apolonio, de 29 anos, viu a vida mudar para melhor depois de viralizar nas redes sociais um vídeo gravado por ele reclamando por ter sido “expulso” de um restaurante em São Paulo após comer 15 pratos de massa. O episódio rendeu diversas ações de marketing e o dinheiro que ganhou será suficiente para pagar o aluguel atrasado e fazer as compras da família. As informações são do site Extra.

Morador do Capão Redondo, na Zona Sul da capital paulista, ele é pai de duas filhas, uma de 4 anos e outra de apenas 11 meses. Com a chegada da pandemia, acabou desempregado e, por consequência, deixou o aluguel atrasar por cinco meses.

Apolonio é pintor e trabalhava por conta própria, mas com a Covid-19 deixou de fazer muitos serviços.

