Companhia aérea em Taiwan oferece voos de mentira para turistas com saudade de viajar

Crédito da foto Para Passageiros no voo de ‘mentira’ – Reprodução

Morrendo de saudade da experiência de viajar durante o locdown do coronavírus? Um aeroporto em Taiwan tem a solução – um itinerário falso no qual você faz o check-in, passa pelo controle de segurança do passaporte e até embarca na aeronave.A informação é do Portal G1.

Você simplesmente nunca parte. O aeroporto de Songshan, no centro de Taipei, começou a oferecer aos viajantes na quinta-feira (2) a chance de fazer exatamente isso, com cerca de 60 pessoas loucas para partir, mas para lugar nenhum. Cerca de 7 mil pessoas se inscreveram para participar, com os vencedores escolhidos aleatoriamente.

Mais experiências de voo falsos ocorrerão nas próximas semanas. Os passageiros receberam cartões de embarque e passaram pela segurança e imigração antes de embarcar em um Airbus A330 da maior companhia aérea de Taiwan, a China Airlines, onde comissários de bordo conversaram com eles e explicaram os métodos de prevenção ao coronavírus.

O aeroporto está usando o evento como uma oportunidade de publicidade para mostrar reformas que foram concluídas enquanto os passageiros ficaram longe. Songshan geralmente tem voos para Tóquio, Seul e várias cidades chinesas, e também é um importante hub doméstico.

