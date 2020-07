Convite a todos Jacarezinhenses para Assembleia do Conselho Municipal de Cultura

Crédito da foto Para Assessoria

Convite

A Sede dos Conselhos e a Prefeitura Municipal de Jacarezinho convida todos cidadãos interessados em compor a nova gestão do Conselho Municipal de Cultura. Devido ao atual cenário de distanciamento social a eleição será realizada através de Assembléia Pública Online no dia 15 de julho, quarta-feira, às 14h. Maiores informações em conselhojac@hotmail.com ou 43 99699-2980 (Gislene)

Inscrições para a Assembléia estão sendo realizadas online, tanto para os que querem participar da eleição, quanto os que querem concorrer à nova Diretoria. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_O64_T0VZzcUdZZbum49edXR5pqgHRJNV-mALey6wDfBKlQ/viewform?usp=sf_link

Sobre o Conselho

O Conselho Municipal de Cultura foi criado e regido através da Lei 1782/2007, promulgada 28 de junho de 2007.

Tem como finalidade e objetivo, segundo ao Art. 1º. Da Lei de “deliberar e acompanhar o desenvolvimento da política cultural do Município, selecionar os projetos a serem desenvolvidos através do Fundo Municipal de Cultura, e zelar pela ampla execução das diretrizes municipais de cultura”. Não existe remuneração para o trabalho de Conselheiro.

O Conselho, de acordo com o Art. 3º, é composto por 11 (onze) membros e respectivos suplentes, com representantes eleitos em Assembleia e por representantes indicados pelo Poder Executivo e Legislativo Municipal, com mandato de 2 (dois anos).

Os 06 representantes não-governamentais, são distribuídos (segundo a Lei) nas seguintes áreas: Artes cênicas, Música, Dança, Artes Visuais e Sociedade Civil. Para cada representante é eleito também o suplente da área respectiva.