Da fama à fila dos R$ 600: auxílio emergencial foi pedido por 30 ex-BBBs

O benefício de R$ 600 por mês foi pedido por 30 ex-BBBs: um em cada 10 participantes do reality show, aproximadamente. Ao todo, a atração da TV Globo teve 320 pretendentes ao prêmio máximo, que era de R$ 1,5 milhão na última edição do programa.

O (M)Dados, núcleo de jornalismo de dados do Metrópoles, cruzou a lista de ex-participantes do programa e dos beneficiários do auxílio emergencial para descobrir quem estava recebendo a contribuição do governo. Em seguida, a reportagem entrou em contato com todos para ouvir suas histórias e descartar eventuais casos de homônimos e fraudes.

Para conferir os nomes e ler a reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro da Banda B, clique aqui.