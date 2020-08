Datena cancela participação em programa de rádio e mantém possibilidade de se candidatar

Crédito da foto Para Datena na Band – Reprodução

MARIANA CARNEIRO, GUILHERME SETO E NATHALIA GARCIA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O apresentador José Luiz Datena (MDB) cancelou sua participação no programa de rádio “Manhã Bandeirantes” nesta terça-feira (11) e, com isso, manteve aberta a possibilidade de disputar as eleições em 2020.

Quem quiser disputar cargos na eleição a partir de novembro não poderá apresentar programas na TV ou no rádio a partir desta terça.

Datena ainda não divulgou se de fato disputará as eleições em novembro. Com a decisão do Republicanos de lançar uma candidatura própria, de Celso Russomanno, ele se tornou o principal nome para ser o vice na chapa de Bruno Covas (PSDB) em São Paulo.

Caso decida ser candidato, Datena também não poderá apresentar o programa “Brasil Urgente”, na TV Bandeirantes, pela tarde.

Datena tem histórico de engajar-se em debates sobre possíveis candidaturas e, então, desistir. Em 2016, filiado ao PP, desistiu de tentar se tornar prefeito de São Paulo. Em 2018, desistiu de disputar o Senado pelo DEM 12 dias após anunciar a pré-candidatura.

No começo de agosto, o jornalista escreveu que “a probabilidade maior que existe agora” era a de “sair como candidato a vice-prefeito de São Paulo de um cara que eu gosto”.